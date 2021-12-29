Как будет действовать спрей

Активное вещество лекарства – гепарин, который может нейтрализовать частицы SARS-CoV-2 в дыхательных путях, не попадая в кровоток.

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Во время разработки препарата, ученые опирались на гипотезу, что спаечный белок SARS-CoV-2 связывается с молекулой гепарансульфата, благодаря чему вирус получает способность взаимодействовать с рецептором АСЕ2 на поверхности клеток человека и инфицировать их.

Гепарин – это антикоагулянт и активный ингредиент спрея – похож на гепарансульфат, он может нейтрализовать частицы SARS-CoV-2 при введении через нос, действуя как приманка.

Каковы темпы разработки препарата

Сейчас ученые объявили о старте клинических испытаний спрея среди 400 городов в штате Виктория (США). Препарат протестируют пациенты с COVID-19 и их родственники, чтобы определить, действует ли спрей, как профилактика заражения.

Исследование проводят плацебо-контролируемым способом (то есть часть участников получит не лекарственное средство, а плацебо).

Применение

Дозировка рассчитана на два введения трижды в день. Поскольку гепарин не достигает кровотока, лечение не будет влиять на показатели разжижения крови.

Кроме того, ученые надеются, что спрей должен быть эффективным против всех вариантов SARS-CoV-2.

Перспектива применения спрея

Если будет доказано, что лечение работает для предотвращения прогресса и распространения вируса в домашних условиях, терапию можно будет быстро начать использовать во всем мире.

К слову, сейчас прогноз эффективности спрея действительно хороший. Предварительно ученые обнаружили, что гепарин связывается со спаечным белком SARS-CoV-2 и эта связь оказалась в сотни тысяч раз прочнее, чем взаимодействие антитела и антигена.