Согласно им, препарат эффективен для профилактики тяжелой формы инфекции. Поэтому средство SNG001 уже перешло к третьей (финальной) стадии испытаний.

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Что это за препарат

В основе ингаляционного препарата SNG001 – белок под названием интерферон бета, который ранее показал противовирусную активность в отношении SARS-CoV-2.

SNG001 доставляет вещество по дыхательным путям в легкие и запускает там необходимые противовирусные реакции.

Внимание! В предыдущих фазах исследований SNG001 показал необходимую эффективность и безопасность среди пациентов с легкой и умеренной формой COVID-19.

Главные прорывы в исследовании

Курс лечения длится 14 дней – спрей используют самостоятельно в домашних условиях один раз в день. Именно за это время значительно снижались риски развития тяжелой формы COVID-19 и ускорялось выздоровление.

Третья фаза испытаний должна подтвердить эти результаты на большей выборке пациентов с легким и умеренным COVID-19, а также оценить действие препарата для тех, кто уже перенес болезнь в больницах и использовал аппараты искусственной вентиляции легких.

Ученые хотят выяснить, может ли спрей ускорить их выздоровление, снижая риски тяжелых осложнений, в частности госпитализации и смерти.

Важно, что по состоянию на сейчас уже есть доказательства, что терапия значительно снижает затрудненное дыхание – один из основных симптомов, сохраняющихся у некоторых таких пациентов еще несколько месяцев после выздоровления.

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Когда им можно будет пользоваться

Теперь ученые намерены подтвердить эти выводы и оценить действие спрея для ускорения выздоровления людей, перенесших госпитализацию с ИВЛ.

Пока не ясно, как быстро препарат могут одобрить для клинической практики в случае успешных результатов третьей фазы исследований.