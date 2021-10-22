Согласно им, препарат эффективен для профилактики тяжелой формы инфекции. Поэтому средство SNG001 уже перешло к третьей (финальной) стадии испытаний.
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Что это за препарат
В основе ингаляционного препарата SNG001 – белок под названием интерферон бета, который ранее показал противовирусную активность в отношении SARS-CoV-2.
SNG001 доставляет вещество по дыхательным путям в легкие и запускает там необходимые противовирусные реакции.
Главные прорывы в исследовании
Курс лечения длится 14 дней – спрей используют самостоятельно в домашних условиях один раз в день. Именно за это время значительно снижались риски развития тяжелой формы COVID-19 и ускорялось выздоровление.
Третья фаза испытаний должна подтвердить эти результаты на большей выборке пациентов с легким и умеренным COVID-19, а также оценить действие препарата для тех, кто уже перенес болезнь в больницах и использовал аппараты искусственной вентиляции легких.
Ученые хотят выяснить, может ли спрей ускорить их выздоровление, снижая риски тяжелых осложнений, в частности госпитализации и смерти.
Важно, что по состоянию на сейчас уже есть доказательства, что терапия значительно снижает затрудненное дыхание – один из основных симптомов, сохраняющихся у некоторых таких пациентов еще несколько месяцев после выздоровления.
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Когда им можно будет пользоваться
Теперь ученые намерены подтвердить эти выводы и оценить действие спрея для ускорения выздоровления людей, перенесших госпитализацию с ИВЛ.
Пока не ясно, как быстро препарат могут одобрить для клинической практики в случае успешных результатов третьей фазы исследований.