Болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные заболевания тесно связаны с накоплением в нейронах плотных сгустков амилоидных белков, которые вызывают их гибель и разрушение всей структуры мозга.

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Несколько лет назад ученые из Японии показали, что прием известного полусинтетического антибиотика рифампицина на ранних стадиях заболевания замедляет накопление амилоидов.

Но, несмотря на обнадеживающие результаты, рифампицин очень токсичен для печени. Ученые решили попытаться вводить препарат интраназально, что позволяет веществу быстрее проникать в мозг и буквально обходить печень.

Что известно об экспериментальном средстве против Альцгеймера

Это двухкомпонентный препарат в виде спрея для носа. В его составе несколько распространенных лекарств. К антибиотику подобрали препарат, который снижает его гепатотоксическое действие. Подходящим веществом оказался ресвератрол — известный антиоксидант, содержащийся, к примеру, в кожуре винограда и вине.

Как проводились доклинические исследования

В экспериментах участвовали мыши разных модельных линий.

Испытуемые получали рифампицин и ресвератрол 5 раз в неделю в течение месяца.

Результаты эксперимента

Испытуемые, которые принимали препараты, продемонстрировали отсутствие амилоидных бляшек и улучшение когнитивных способностей по сравнению с грызунами контрольной группы. При этом мыши не получили побочных эффектов, в частности, поражения печени.

Обратите внимание: антибиотик рифампицин используется для лечения туберкулеза. Авторы исследования отметили, что количество антибиотика, необходимое для защиты против Альцгеймера, на порядок меньше, чем используемое при лечении туберкулеза — менее 0,1 мг на килограмм веса тела против 10 мг на килограмм.

Результаты эксперимента звучат обнадеживающе и позволяют готовиться к клиническим испытаниям комбинированного препарата на людях.