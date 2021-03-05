Ученые Института физиологии имени Богомольца НАН Украины установили, что тяжелое течение COVID-19 можно спрогнозировать. Для этого достаточно анализировать уровень внеклеточной ДНК в крови больного.

Это уникальное исследование в мире

Украинские ученые провели собственное исследование по прогнозированию течения коронавирусной болезни. О результатах исследования рассказал заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца Виктор Досенко.

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По его словам, ученые выяснили, что во время COVID-19 лейкоциты крови, такие как нейтрофилы, могут выбрасывать свое ядро (ДНК) в внеклеточное пространство.

Виктор Досенко – руководитель исследования "Мы предположили, что именно уровень внеклеточной ДНК и является прогностическим критерием (чем выше он, то хуже прогноз), и доказали это первыми в мире".

Как работали ученые

По словам ученого, в рамках исследования проанализировали 80 проб крови пациентов, находившихся в состоянии обычной, средней тяжести, но имели высокий риск тяжелого течения заболевания.

Обратите внимание! Сейчас исследования продолжаются. На очереди – поиск новой молекулы для блокировки активности нейтрофилов.

Ученый рассказал, что это нужно для того, чтобы уменьшить уровень внеклеточной ДНК и обусловленное им повреждение клеток легких.

Важно помнить, что вирус SARS-CoV-2 служит спусковым крючком, который запускает процесс аутоагрессии и, как следствие, автодеструкции (саморазрушения) в человеческом организме,

– заметил Досенко.

Заметим, что коронавирусная болезнь у каждого отдельного пациента может развиваться с различными проявлениями.

Сейчас единственным доказанным способом избежать осложнений и уменьшить риски госпитализации или даже смертности – является вакцинация препаратами, которые прошли 3 этапа клинических исследований и утверждены соответствующими органами, в частности ВОЗ, FDA, Министерством здравоохранения. Среди таких вакцин – fizer, Sinovac, Novavac, AstraZeneca. Всех 4 производителей ожидают в Украине, пока вакцинация продолжается препаратом AstraZeneca.