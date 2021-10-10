Такие вакцинные туры свидетельствуют о попытке россиян найти способ путешествовать по миру. Потому что такой возможности российская вакцина не дает.
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Россияне ездят в Сербию вакцинироваться
Россиянка Надежда Павлова рассказала, что "Спутник V" ей "нравится", но путешествовать тоже хочется.
Мы вакцинировали в России "Спутник V", а ревакцинация выходит Pfizer. Это обеспечит нам сильную защиту от коронавируса, и мы можем не только путешествовать по миру, но и без страха общаться с родными,
– отметила женщина.
За такой вакцинный тур россияне платят от 300 до 700 долларов – в зависимости от услуг. "Возможности" прививаться нероссийскими препаратами появились в сентябре.
По официальным данным, вакцину в Сербии получили более 160 тысяч иностранных граждан.
Вакцины, используемые в России
- Кроме "Спутник-V", Россия проводит прививки другими собственными препаратами – "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Они были зарегистрированы еще до окончания третьей фазы исследований.
- Согласно документам ВОЗ, разработчики "ЭпиВакКороны" так и не подали заявление на проведение оценки качества вакцины. Что до вакцины "КовиВак", то международных данных, подтверждающих ее качество, вообще нет.
Коронавирус в России: что известно
- В России суточный прирост заражений коронавирусом приблизился к максимуму за все время эпидемии в стране – почти 30 тысяч новых заражений.
- В целом недуг там подтвердили у 7 746 718 человек, выздороветь удалось 6 840 845 местным жителям, умерло – 215 453.
- Сейчас, по официальным данным, полностью привиты около 30% населения.