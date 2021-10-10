Такие вакцинные туры свидетельствуют о попытке россиян найти способ путешествовать по миру. Потому что такой возможности российская вакцина не дает.

К теме Вакцинные туры: как россияне пытаются сделать прививки западными вакцинами, которые запрещены в РФ

Россияне ездят в Сербию вакцинироваться

Россиянка Надежда Павлова рассказала, что "Спутник V" ей "нравится", но путешествовать тоже хочется.

Мы вакцинировали в России "Спутник V", а ревакцинация выходит Pfizer. Это обеспечит нам сильную защиту от коронавируса, и мы можем не только путешествовать по миру, но и без страха общаться с родными,

– отметила женщина.

За такой вакцинный тур россияне платят от 300 до 700 долларов – в зависимости от услуг. "Возможности" прививаться нероссийскими препаратами появились в сентябре.

По официальным данным, вакцину в Сербии получили более 160 тысяч иностранных граждан.

Вакцины, используемые в России

Кроме "Спутник-V", Россия проводит прививки другими собственными препаратами – "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Они были зарегистрированы еще до окончания третьей фазы исследований.

Согласно документам ВОЗ, разработчики "ЭпиВакКороны" так и не подали заявление на проведение оценки качества вакцины. Что до вакцины "КовиВак", то международных данных, подтверждающих ее качество, вообще нет.

Коронавирус в России: что известно