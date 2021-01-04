"Спутник V" пролетел: почему Венгрия больше не планирует спасаться российской вакциной
Венгрия вряд ли будет использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Зато власти страны обратили внимание на китайский препарат, который будет доступен раньше и будет изготавливаться большими партиями.
Российская вакцина вроде бы является "хорошей". Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает Euractiv.
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Мы знаем, что российская вакцина хороша, но ее недостаточно и, вероятно, не будет достаточно, поскольку существуют ограничения производственных мощностей,
– подчеркнул Орб
Еще в декабре 2020 года Венгрия получила 6 тысяч доз "Спутника V". Тогда Национальный центр общественного здравоохранения должен был исследовать эффективность российской вакцины.
Что известно про "Спутник V"
- Россияне сомневаются в эффективности вакцины. Более 60% жителей страны не планируют вакцинироваться отечественным препаратом.
- В то же время не уверены в "Спутнике V" даже его разработчики. Российские эксперты несколько раз то снижали, то поднимали фиксированный уровень эффективности вакцины.
- Вакцинированные "Спутником V" жалуются на сильные побочные эффекты.
- Страны Евросоюза одобрили для вакцинации препарат Pfizer и BioNTech.
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