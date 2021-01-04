Венгрия вряд ли будет использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Зато власти страны обратили внимание на китайский препарат, который будет доступен раньше и будет изготавливаться большими партиями.

Российская вакцина вроде бы является "хорошей". Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает Euractiv.

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Мы знаем, что российская вакцина хороша, но ее недостаточно и, вероятно, не будет достаточно, поскольку существуют ограничения производственных мощностей,

– подчеркнул Орб

Еще в декабре 2020 года Венгрия получила 6 тысяч доз "Спутника V". Тогда Национальный центр общественного здравоохранения должен был исследовать эффективность российской вакцины.

Что известно про "Спутник V"