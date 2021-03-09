Сравнили с русской рулеткой: создатели "Спутника V" возмущены Евроагентством по лекарствам
Глава правления Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Криста Виртумер-Хохе раскритиковала "Спутник V". Разработчиков антиковидной вакцины возмутила характеристика Виртумер-Хохе и они требуют от нее публичных извинений.
Источник:Твиттер "Спутника V"
С таким призывом разработчики вакцины обратились к EMA через свой аккаунт в твиттере. Создателей "Спутника V" особенно оскорбило то, что агентство раньше так не отзывалось ни об одной вакцине.
К теме Президент Венесуэлы Мадуро привился российским "Спутником V"
Разработчики делают акцент на "политическом вмешательстве"
Ее (Кристи Виртумер-Хохе – 24 канал) комментарии вызывают серьезные вопросы относительно возможного политического вмешательства в текущий обзор EMA. "Спутник V" одобрен 46 странами,
– убеждают разработчики в твиттере.
Что известно о скандале
Источник: France24
8 марта в эфире одного из австрийских телеканалов Виртумер-Хохе спросили, стоит ли Вене одобрять использование "Спутника V" еще до утверждения EMA. Глава правления агентства отметила, что это похоже "на русскую рулетку", ведь данных о препарате пока недостаточно. Однако Виртумер-Хохе не исключила того, что вакцина может получить необходимые рекомендации.
Поделиться новостью