Глава правления Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Криста Виртумер-Хохе раскритиковала "Спутник V". Разработчиков антиковидной вакцины возмутила характеристика Виртумер-Хохе и они требуют от нее публичных извинений.

С таким призывом разработчики вакцины обратились к EMA через свой аккаунт в твиттере. Создателей "Спутника V" особенно оскорбило то, что агентство раньше так не отзывалось ни об одной вакцине.

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Разработчики делают акцент на "политическом вмешательстве"

Ее (Кристи Виртумер-Хохе – 24 канал) комментарии вызывают серьезные вопросы относительно возможного политического вмешательства в текущий обзор EMA. "Спутник V" одобрен 46 странами,

– убеждают разработчики в твиттере.

We demand a public apology from EMA’s Christa Wirthumer-Hoche for her negative comments on EU states directly approving Sputnik V. Her comments raise serious questions about possible political interference in the ongoing EMA review. Sputnik V is approved by 46 nations. — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 8, 2021

Что известно о скандале

Источник: France24

8 марта в эфире одного из австрийских телеканалов Виртумер-Хохе спросили, стоит ли Вене одобрять использование "Спутника V" еще до утверждения EMA. Глава правления агентства отметила, что это похоже "на русскую рулетку", ведь данных о препарате пока недостаточно. Однако Виртумер-Хохе не исключила того, что вакцина может получить необходимые рекомендации.

Обратите внимание! EMA начало экспертизу "Спутника V" 4 марта на соответствие стандартам ЕС. Две страны Евросоюза Венгрия и Словакия российскую вакцину уже утвердили.