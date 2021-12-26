Предыдущее исследование, проведенное Министерством сельского хозяйства США, показало наличие антител к коронавирусу у диких оленей.

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У оленей обнаружили человеческие штаммы коронавируса

На основе геномного секвенирования образцов, собранных в период с января по март 2021 года, исследователи определили, что варианты коронавируса, которые инфицируют диких оленей, соответствуют штаммам вируса SARS-CoV-2, которые в то время преобладали у пациентов с COVID-19 в Огайо.

Сбор образцов проводился до того, как вариант Дельта стал доминантным, так что этот вариант у оленей не обнаружили. В настоящее время команда исследователей тестирует новые образцы, чтобы проверить наличие других штаммов коронавируса.

Исследовательская группа предположила, что белохвостые олени заразились экологическим путем – возможно, при употреблении загрязненной воды. Исследования показали, что вирус выделяется с калом человека и находится в сточных водах.

Почему это опасно

Остается много неизвестного: как олени заразились, могут ли они заразить людей и другие виды животных, как вирус ведет себя в их организме и это временная или длительная инфекция.

Но если определится, что олени могут инфицировать людей, человечество получит новый потенциал пандемии. Также ученые опасаются, что коронавирус может кардинально мутировать среди животных.

Как проводилось исследование:

Исследовательская группа взяла мазки из носа у 360 белохвостых оленей в 9 местах на северо-востоке Огайо.

Используя методы ПЦР-тестирования, ученые обнаружили генетический материал как минимум трех разных штаммов вируса у 129 (35,8%) оленей.

Анализ показал, что вирусы B.1.2, которые доминировали в Огайо в первые месяцы 2021 года, многократно распространялись на популяции оленей в разных местах.

Обратите внимание: Всего в США есть 30 миллионов белохвостых оленей. Исследователи подчеркнули, что выборка исследования сосредоточена на местах, близких к густонаселенным популяциям людей, поэтому не является репрезентативной для всех оленей.