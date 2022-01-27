Сразу после Pfizer: Moderna проводит клинические испытания вакцины от Омикрона

Американская компания Moderna сообщила, что приступила к клиническим испытаниям бустерной дозы вакцины. Ее разработали специально для борьбы со штаммом коронавируса Омикрон.

Компания уже приступила к второй фазе испытаний. Бустер, специально направленный на Омикрон, будет оцениваться как третья и четвертая дозы.

Внимание Вакцинация тремя дозами защищает от тяжелых последствий Омикрона

Что известно об испытаниях вакцины

Всего в них будут участвовать 600 человек старше 18 лет.

Половина из которых уже получила две дозы вакцины Moderna против COVID-19 не менее 6 месяцев назад.

Другая половина – получили две дозы, а также ранее разрешенную бустерную дозу.

Поэтому новый бустер против Омикрона будет оцениваться как третья и четвертая дозы.

Что известно об эффективности бустера

Отмечается, что третья доза прививки разработанной компанией вакцинной увеличивает количество антител. Однако их количество уменьшается в течение полугода. Такие данные получили при исследовании крови 20 человек, которым укололи 50 микрограмм бустера – половину количества первых двух инъекций.

"Впрочем, антитела все же обнаружили у всех участников", – заявили в Moderna.

Сообщения Moderna появились на следующий день после того, как конкуренты Pfizer и BioNTech заявили, что начали регистрацию для клинического испытания специфической вакцины против Омикрона.

Обе вакцины основаны на технологии информационной РНК, позволяющей относительно легко обновлять их, чтобы не отставать в борьбе с мутациями, характерными для новых вариантов.

Что известно об Омикроне Штамм коронавируса Омикрон впервые был обнаружен в Южной Африке 24 ноября 2021 года. 18 декабря в Украине был обнаружен первый случай заражения новым штаммом (пациент уже выздоровел).



Сначала ВОЗ отнесла новый штамм вируса к мутациям "вызывающим опасения". Позже в организации отмечали, что хотя Омикрон заразнее всех предыдущих штаммов, он вызывает менее тяжелое течение болезни и меньший риск госпитализации и смерти. При этом ВОЗ подчеркнули – Омикрон опасен для тех, кто не имеет прививки.

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