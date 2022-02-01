Среди молодежи рекордно выросло количество одного из видов рака

Новое исследование вызвало серьезную озабоченность. Ученые зафиксировали рекордный рост количества молодых мужчин и женщин в возрасте до 50 лет, которые страдают раком желудочно-кишечного тракта.

У молодых людей чаще случается рак желудочно-кишечного тракта

Долгосрочные данные Реестра рака SA предоставляют убедительные доказательства значительного увеличения количества аденокарцином (рака) желудочно-кишечного тракта в молодом возрасте (18 – 50 лет) за последние три десятилетия.

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Тенденция, которая наблюдается в молодой когорте случаев рака пищевода, желудка, толстой кишки и прямой кишки и поджелудочной железы, не прослеживается у пожилых людей в возрасте старше 50 лет,

– отметили ученые.

В период с 1990 по 2017 год реестр зарегистрировал 28 566 пациентов с диагнозом колоректальная аденокарцинома, аденокарцинома поджелудочной железы, желудка или пищевода. Из них 2129 (7,5%) были в возрасте от 18 до 50 лет.

Количество молодых людей с этими видами рака постепенно выросло с 650 в 1990 годах (показатель заболеваемости 9,3 на 100 000 человек) до 759 за последние 8 лет исследования (2010-2017 гг., уровень заболеваемости 12,89 на 100 000 человек).

Уровень заболеваемости этими видами рака увеличивается на 1% каждый год среди мужчин в возрасте от 18 до 50 лет.

Почему возросло количество случаев

Самое большое беспокойство заключается в том, что мы не знаем, каковы причины этой тревожной тенденции. Канцерогенез в молодом возрасте – это область, которая требует срочных исследований. Нам нужно определить потенциально модифицированные факторы, которые могут позволить нам остановить этот рост,

– подчеркнули ученые.

Кроме возможной роли питания, включая некачественные диеты и ожирение, а также употребления наркотиков и алкоголя, эксперты утверждают, что облучение в утробе и в раннем возрасте тоже может ускорить развитие рака.

Другие социально-демографические факторы, которые необходимо исследовать, включают восприимчивость различных этнических групп и влияние уровня образования и дохода.

Хорошая новость заключается в том, что показатели выживаемости при аденокарциноме желудочно-кишечного тракта прогрессивно улучшались в течение последних 28 лет у лиц старше 50 лет, говорят исследователи. Но это улучшение не было заметно у молодых людей, в целом, за исключением тех, кто страдает колоректальным раком.