Среди тех, кто сейчас находится в реанимациях – ни одного привитого. Об этом заявил на брифинге 16 сентября заместитель председателя облгосадминистрации Михаил Черняк.

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Пандемия невакцинированных

По его словам, сейчас в ковидных больницах области находятся 947 пациентов с коронавирусом. Из них – только 3,5% являются вакцинированными.

Это свидетельствует о том, что, как говорил Министр здравоохранения Виктор Ляшко, пандемия становится пандемией невакцинированных. Ни одного человека из вакцинированных нет – ни в реанимации, ни среди мертвых,

– подчеркнул заместитель председателя ХОГА.

Заболеваемость растет

Он также подтвердил, что заболеваемость коронавирусом в области растет. Так, за сутки 16 сентября почти у 500 человек подтвердили этот недуг. Тогда же было почти 140 госпитализаций больных.

"Поэтому, безусловно, у нас есть отрицательная динамика, – сказал Черняк.

Он еще раз призвал жителей региона не тратить драгоценное время – идти и сделать прививку, чтобы защитить себя, родных и близких.

Что касается результативности действия разных вакцин, заместитель председателя ХОГА отметил, что сейчас все вакцины, которыми прививали жителей области (Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac, Moderna), "работают".

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