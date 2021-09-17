Среди умерших и больных от COVID-19 нет привитых: ситуация в реанимациях Харьковщины
Источник:Харьковская ОГА
По всей Украине растет заболеваемость коронавирусом. На Харьковщине ситуация тоже не лучшая – среди больных, которых госпитализировали в больницы, лишь 3,5% пациентов являются вакцинированными.
Среди тех, кто сейчас находится в реанимациях – ни одного привитого. Об этом заявил на брифинге 16 сентября заместитель председателя облгосадминистрации Михаил Черняк.
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Пандемия невакцинированных
По его словам, сейчас в ковидных больницах области находятся 947 пациентов с коронавирусом. Из них – только 3,5% являются вакцинированными.
Это свидетельствует о том, что, как говорил Министр здравоохранения Виктор Ляшко, пандемия становится пандемией невакцинированных. Ни одного человека из вакцинированных нет – ни в реанимации, ни среди мертвых,
– подчеркнул заместитель председателя ХОГА.
Заболеваемость растет
Он также подтвердил, что заболеваемость коронавирусом в области растет. Так, за сутки 16 сентября почти у 500 человек подтвердили этот недуг. Тогда же было почти 140 госпитализаций больных.
"Поэтому, безусловно, у нас есть отрицательная динамика, – сказал Черняк.
Он еще раз призвал жителей региона не тратить драгоценное время – идти и сделать прививку, чтобы защитить себя, родных и близких.
Что касается результативности действия разных вакцин, заместитель председателя ХОГА отметил, что сейчас все вакцины, которыми прививали жителей области (Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac, Moderna), "работают".
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Динамика вакцинации в Украине
- Со вчерашнего дня, 16 сентября, 122 906 человек вакцинировали против коронавируса. Одну дозу получили 72 201 человек, полностью иммунизированные, то есть получили две прививки – 50 705 человек.
- Всего с начала вакцинальной кампании прививали 6 169 886 человек, из них: получили одну дозу – 6 169 884 человека; полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 059 771 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).
- Всего провели 11 229 655 прививок.