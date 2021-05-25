Средиземноморская диета: почему считается лучшей и какие продукты предусматривает

Слово "диета" мы обычно толкуем как ограничение в пище – для похудения или по предписанию врача. Между тем диета – это не про "есть меньше и постнее". Это – образ жизни. Искусственные запреты дают временный эффект, тогда как сбалансированный рацион и движение гарантируют длительный результат без труда. И сегодня наиболее гармоничным и эффективным образом жизни считается средиземноморский.

Средиземноморская диета, которая приобрела популярность в 60-х годах XX века, не предусматривает ни жестких правил, ни маниакального подсчета калорий. И при этом, по мнению многих исследователей и врачей, она нормализует вес, предотвращает многие заболевания и вообще увеличивает продолжительность жизни. Что надо знать о главных принципах этого мягкого и одновременно удивительно здорового образа жизни – читайте дальше.

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Жить по-средиземноморскому – легко

Средиземноморская диета – не только и не столько о еде. В ней есть определенные правила не только выбора и потребления продуктов, но и общего стиля жизни. Ее главная идея в том, что человек всегда должен:

чувствовать себя сытым (т.е. в течение дня желудок ни в коем случае не должны сводить голодные спазмы)

все время двигаться: хлопотать по хозяйству, гулять на свежем воздухе, когда есть время и возможность – ходить в спортзал и на танцы.

Средиземноморский рацион – это не план по похудению. Его вообще не создавали специально с какой-то конкретной целью. Он является естественным способом питания в регионе Средиземноморья и формировался на протяжении веков. Поэтому раз и навсегда утвержденного рациона просто не существует. Вы можете выбрать продукты из многих возможных – те, что вам больше нравится и по карману.



Средиземноморская диета – это не план по похудению / Фото Unsplash

Что жуют и как живут средиземноморцы

1. Итак, основа средиземноморского рациона – овощи, фрукты, зелень, злаки, бобовые, орехи и, конечно же, оливки и оливковое масло.

2. Из продуктов животного происхождения предпочтение отдается рыбе и морепродуктам (5 – 6 порций в неделю). Также на вашем столе должны быть мясо птицы, яйца и молочные продукты. Красное и обработанное мясо (бекон, колбасы, ветчина) разрешается, но редко.

3. Овощей следует потреблять много (до 6 порций в неделю), заправляя блюда из них оливковым маслом, что дает ощущение сытости и снижает уровень холестерина в организме.

4. А вот от сладостей, хлеба, хлебобулочных и мясных полуфабрикатов (например котлеты, куриные и рыбные палочки, нагетсы, пельмени, блины, равиоли, чебуреки, манты, хинкали) придется отказаться. Здоровая альтернатива этим изделиям – продукты с низким гликемическим индексом: коричневый рис, плющеный овес (не овсянка быстрого приготовления!), цельнозерновая паста и приготовленные дома свежие мясо и рыба.

5. Шоколад – не под запретом, но и не является продуктом ежедневного потребления.

6. В замороженных овощных и фруктовых смесях жители Средиземноморья не нуждаются. Для украинского рациона можно сделать небольшое ослабление (с учетом климата), но и в нашем варианте преимущество – все-таки свежим овощам и фруктам.



Средиземноморская диета – это стиль жизни / Фото Unsplash

Жесткого меню средиземноморская диета, как мы уже отмечали, не предусматривает, поэтому ваш стол будет очень разнообразным. Вот примерный список продуктов, которые вы будете потреблять ежедневно:

овощи;

фрукты;

орехи;

цельнозерновой хлеб;

паста из твердых сортов пшеницы;

неочищенный рис;

плющеный овес;

булгур;

низкокалорийные крупы (гречка, пшено);

кисломолочные продукты (йогурты, сыры);

рыба и морепродукты;

постное мясо птицы;

яйца;

оливковое масло (первого холодного отжима).

7. Обязательное условие средиземноморской диеты – физическая активность. Вы двигаться не менее 30 минут в день: гулять, выполнять работу по дому, в конце концов, подниматься по лестнице, даже если есть соблазн подъехать на лифте.

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Здоровье и средиземноморская диета

Средиземноморская диета известна своим благотворным влиянием на состояние сердечно-сосудистой системы тех, кто ее придерживается. Благодаря снижению уровня "плохого" холестерина в организме уменьшается риск сердечных заболеваний, а следовательно, и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник: The American Journal of Medicine

Также медики отмечают, что средиземноморская диета снижает вероятность развития некоторых видов рака, а также болезней и Альцгеймера.

Помогает ли средиземноморская диета худеть

Хотя средиземноморская диета не имеет за цель именно похудение, однако она действительно помогает нормализовать вес.

По данным American Journal of Medicine, исследуя людей с избыточным весом и ожирением, ученые обнаружили, что через год участники исследования, которые придерживались средиземноморской диеты, похудели более существенно (на несколько килограмм больше), чем те, кто находился на других диетах.

Кстати, недавно средиземноморская диета возглавила рейтинг лучших диет мира по версии авторитетного журнала News & World's Report, обойдя 34 альтернативных режима питания, разработанных диетологами.



Средиземноморская диета помогает похудеть / Фото: Unsplash

Так, живя по-средиземноморскому, вы не сбросите рекордное количество килограммов за рекордное время. Но если уж похудеете, то гармонично, с постоянным результатом, без стрессов, срывов в обжорство – словом, без ущерба для души и тела.

Поэтому кайфуйте от жизни и пищи, как это умеют средиземноморцы, и будьте здоровы!