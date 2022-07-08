Ученые из Гарвардской медицинской школы пришли к выводу, что средиземноморская диета может предотвратить старческую слабость и сделать жизнь более активной.

Читайте также: Выяснили, какая диета может снизить риск деменции

Средиземноморская диета – что это? Этот тип питания богат оливковым маслом, орехами, бобами, рыбой, морепродуктами, фруктами и овощами, а также умеренным потреблением вина, но при этом отличается низким содержанием молочных продуктов и красного мяса. Этот набор полезных привычек питания, характерных для итальянцев, греков и других жителей этого региона.

Слабость в старости

Старость, то есть состояние повышенной уязвимости вследствие снижения функции многих физиологических систем, затрагивает 10 – 15% пожилых людей и приводит к различным проблемам со здоровьем. Хотя общие преимущества средиземноморской диеты хорошо известны, ее роль в уменьшении слабости у пожилых людей оставалась непонятной.

Средиземноморская диета помогает быть активным

В исследовании участвовало 2384 здоровых взрослых людей. В течение 11 лет их оценивали по поводу средиземноморского режима питания и потребления антиоксидантов (витаминов C, E и общего количества каротиноидов) в сочетании с оценками слабости. Каждый балл по шкале соблюдения средиземноморской диеты снижал вероятность слабости на 3%.

Причем выше потребление каротиноидов (обычно встречающийся в ярко окрашенных фруктах и овощах антиоксидант) имело сильнейшую связь со снижением вероятности развития слабости в среднем и пожилом возрасте.

Увеличение потребления ярко окрашенных фруктов и овощей, богатых каротиноидами, а также другими биологически активными соединениями, может в конечном счете повлиять на здоровье пожилых людей,

– отметили авторы исследования.

Каждые 10 мг каротиноида снизило вероятность слабости на 16%. Витамины Е и С не были существенно связаны с профилактикой слабости.