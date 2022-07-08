Ученые из Гарвардской медицинской школы пришли к выводу, что средиземноморская диета может предотвратить старческую слабость и сделать жизнь более активной.
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Слабость в старости
Старость, то есть состояние повышенной уязвимости вследствие снижения функции многих физиологических систем, затрагивает 10 – 15% пожилых людей и приводит к различным проблемам со здоровьем. Хотя общие преимущества средиземноморской диеты хорошо известны, ее роль в уменьшении слабости у пожилых людей оставалась непонятной.
Средиземноморская диета помогает быть активным
В исследовании участвовало 2384 здоровых взрослых людей. В течение 11 лет их оценивали по поводу средиземноморского режима питания и потребления антиоксидантов (витаминов C, E и общего количества каротиноидов) в сочетании с оценками слабости. Каждый балл по шкале соблюдения средиземноморской диеты снижал вероятность слабости на 3%.
Причем выше потребление каротиноидов (обычно встречающийся в ярко окрашенных фруктах и овощах антиоксидант) имело сильнейшую связь со снижением вероятности развития слабости в среднем и пожилом возрасте.
Увеличение потребления ярко окрашенных фруктов и овощей, богатых каротиноидами, а также другими биологически активными соединениями, может в конечном счете повлиять на здоровье пожилых людей,
– отметили авторы исследования.
Каждые 10 мг каротиноида снизило вероятность слабости на 16%. Витамины Е и С не были существенно связаны с профилактикой слабости.