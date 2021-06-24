Средняя продолжительность жизни в Украине ниже чем в Африке, – демографы

Украинцы в среднем живут меньше, чем во всем мире. Демографы исследовали средние показатели.

В частности, говорится даже об Африке. Такие данные привела директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины Элла Либанова на форуме "Украина 30. Здоровая Украина".

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В чем проблема

По ее словам, по состоянию на сейчас в Украине средняя продолжительность жизни всего населения в целом ниже, чем средняя по земному шару. Имеют в виду и мужчин, и женщин.

Это учитывая Африку и другие страны,

– отметила Либанова.

Проблема старения не самая высокая в Европе

На форуме обнародовали данные о средней продолжительности жизни в Украине. Она составляет 63 года у мужчин и 73 года – у женщин.

В то же время ученая отметила, что проблема старения и депопуляции в Украине не является самой высокой в Европе. Она привела такие данные по ЕС:

доля населения 65+ лет в ЕС в среднем 19%. Зато в Украине – 17%;

нагрузка 60+ лет на реальный трудоспособный возраст – 20 – 64 лет – 27%, в ЕС – 31%.

"То есть катастрофического я ничего такого не вижу, – заметила Либанова. И добавила, что даже если брать с учетом миграции, то в Украине не самые страшные цифры в мире.

Что происходит в других странах

Она подчеркнула, что депопуляция происходит во многих странах. В частности в таких:

Японии;

Германии;

Италии;

Португалии;

Греции и других странах, где рождается меньше, чем умирает людей.

В чем причина таких данных

По словам ученых, основной причиной депопуляции и старения является то, что длительное сохранение уровня рождаемости является очень низким. Поэтому оно не обеспечивает, чтобы поколение родителей заместилось поколением детей.

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Для этого нужно, как пояснила Либанова, чтобы хотя бы следующее поколение не было меньше предыдущего. Надо, чтобы на одну женщину рождалось 2,13 – 2,15 ребенка. Таких данных и в Европе, и в Украине не было с 1960-х годов.

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