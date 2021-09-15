Ученые из Университета Мичигана (США) измерили концентрацию различных веществ в моче у 25 женщин репродуктивного возраста в течение менструального цикла. Ученые озадачили своими результатами.

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Результаты исследования:

Ученые обнаружили 36 летучих органических соединений, в частности: гексан, н-нонан, гексаналь, нонаналь, бензол, толуол, п-изопропилтолуол, 2-бутанон и метилизобутилкетон.

У женщин, которые пользовались тампонами, в моче нашли более высокие концентрации ЛОС, чем у женщин, которые отдавали предпочтение прокладкам. Прежде всего, это касалось 2-бутанона и метилизобутилкетона.

Что такое ЛОС Это летучие органические соединения, которые включают широкий спектр химических веществ. Хоть они содержатся во многих предметах быта, ЛОС являются загрязнителями окружающей среды и встречаются в воздухе, почве и воде. Влияние летучих органических соединений связывают с репродуктивными, неврологическими, иммунологическими расстройствами у животных и людей, а еще с канцерогенным эффектом.

Опасно ли наличие ЛОС в средствах гигиены

Пока ученые не знают, влияют ли найденные ЛОС в тампонах и прокладках на здоровье женщин. Известно, что повышенные концентрации 2-бутанона вызывают раздражение слизистых оболочек глаз, носа и горла, а при 30 миллиграммах на литр раздражение становится невыносимым.

Метилизобутилкетон аналогично влияет на глаза, дыхательные пути и центральную нервную систему. При значительном превышении допустимых концентраций он может привести к потере сознания.

Исследования на животных ранее продемонстрировали, что это вещество, возможно, способно негативно влиять и на репродуктивную функцию. Но для подтверждения этих выводов необходимы дальнейшие исследования.