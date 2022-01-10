Механизм действия препарата заключается в подавлении метаболического пути паразитов, благодаря чему блокируется их энергоснабжение. Но, согласно последним работам, никлазамид является мощным противовирусным средством путем подавления энергоснабжения клетки-хозяина, которую вирус использует для репликации.

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Из предыдущих исследований ученые уже знали, что никлазамид может привести к полной блокировке репликации SARS-CoV-2 даже в очень низких концентрациях. Теперь команда из Университета Дьюка показала, что для достижения нужного эффекта требуется простая модификация никлозамида – изменение pH раствора.

Отсутствие живого вируса для тестирования позволило ученым сосредоточиться на способности препарата снижать уровень молекулы АТФ (основного источника энергии) в клетках дыхательных путей, где вирус обычно закрепляется.

Результаты экспериментов:

Низкие концентрации препарата снижали АТФ достаточно, чтобы полностью остановить размножение вируса без повреждения здоровых клеток.

Повышение щелочности раствора стало достаточным, чтобы преодолеть слизистый барьер и попасть в клетки дыхательных путей.

Поскольку препарат действует на клетки, а не на вирус, его можно использовать как профилактическое и терапевтическое средство против SARS-CoV-2 и всех его вариантов, а также любого другого нового вируса.

– заявил автор работы Дэвид Нидхэм.

Как препарат будут использовать далее

Пока команда планирует подтвердить свои результаты на культурах инфицированных клеток, а затем начнет клинические испытания.

Если исследования подтвердят эффективность средства, конечный продукт планируется выпускать в виде спрея для носа и горла.