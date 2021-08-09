Исследователи из Научно-исследовательского института Скриппса и Техасского университета (США) решили определить, как средство от паразитов под названием салициланилид № 11 может помешать репликации коронавируса. Во время лабораторных экспериментов средство показало двустороннюю эффективность.

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Салициланиды – что это за препараты Это большая группа химических соединений, амид салициловой кислоты и анилина, которые используют против паразитов. В частности для избавления от ленточных червей, которые выживают в пищеварительной системе.

Результаты экспериментов:

Во время опытов на мышах установили, что препарат помогает бороться с вирусом.

Более того, он помогает против воспаления, которое может вызвать болезнь.

Да, салициланилид № 11 помешал эндоцитозу – перемещению вируса в клетку.

Ученые считают, что поскольку вещество действует внутри клеток и не затрагивает S-белок, то оно может быть эффективным и против новых штаммов.

Ключевым моментом стал противовирусный механизм. Соединение заблокировало выход вирусного материала из эндосомы и он просто деградировал. Этот процесс не позволил так легко создавать новые вирусные частицы, то есть реплицировать,

– говорится в исследовании.

Соединение можно выпускать в форме таблеток. От других лекарств против глистов этот препарат отличается тем, что может всасываться в стенки кишечника, чтобы добраться до кровотока, не являясь при этом токсичным.

Препарат может быть эффективным против цитокинового шторма

Неожиданным открытием стало то, что салициланилид помог снизить уровни интерлейкина-6. Это провоспалительные цитокины, влияющие на многие органы и системы организма.

Рядом с высокими концентрациями интерлейкина-1, С-реактивного белка и фактора некроза опухоли-альфа, он считается маркером цитокинового шторма – опасной реакции иммунной человеческого организма, которая часто приводит к смерти.