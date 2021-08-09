Исследователи из Научно-исследовательского института Скриппса и Техасского университета (США) решили определить, как средство от паразитов под названием салициланилид № 11 может помешать репликации коронавируса. Во время лабораторных экспериментов средство показало двустороннюю эффективность.
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Результаты экспериментов:
- Во время опытов на мышах установили, что препарат помогает бороться с вирусом.
- Более того, он помогает против воспаления, которое может вызвать болезнь.
- Да, салициланилид № 11 помешал эндоцитозу – перемещению вируса в клетку.
Ученые считают, что поскольку вещество действует внутри клеток и не затрагивает S-белок, то оно может быть эффективным и против новых штаммов.
Ключевым моментом стал противовирусный механизм. Соединение заблокировало выход вирусного материала из эндосомы и он просто деградировал. Этот процесс не позволил так легко создавать новые вирусные частицы, то есть реплицировать,
– говорится в исследовании.
Препарат может быть эффективным против цитокинового шторма
Неожиданным открытием стало то, что салициланилид помог снизить уровни интерлейкина-6. Это провоспалительные цитокины, влияющие на многие органы и системы организма.
Рядом с высокими концентрациями интерлейкина-1, С-реактивного белка и фактора некроза опухоли-альфа, он считается маркером цитокинового шторма – опасной реакции иммунной человеческого организма, которая часто приводит к смерти.