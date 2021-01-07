Дешевое средство против вшей смогло снизить риск госпитализации больных с коронавирусной инфекцией на 80 процентов.

Выяснилось, что ивермектин, который стоит 1,5 фунта стерлингов за курс лечения (около 60 гривен), также вдвое сокращает время выздоровления, пишет Daily Mail.

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Эффективность средства против вшей в борьбе с коронавирусом

Однако, по словам многих ученых, нужно провести еще множество исследований, чтобы доказать эффективность этого препарата от COVID-19.

Ученые считают, что ивермектин блокирует "нервную систему" вируса, препятствуя его размножению. Участников эксперимента разделили на две группы: одной давали настоящий препарат, а другой плацебо. В первой группе из 573 человек умерли только восемь, а во второй – 44 из 510.

Как происходили исследования

Исследования проводились главным образом в развивающихся странах, включая Бангладеш, Аргентину и Египет по заказу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ожидается, что в ближайшие месяцы будут опубликованы результаты испытаний, в которых приняли участие еще 7100 человек.

При этом многие специалисты отметили, что препарат давали в маленькой дозировке и в сочетании с другими лекарствами, поэтому говорить о его эффективности рано.