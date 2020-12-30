Международный механизм, обеспечивающий доступ к вакцинам от коронавируса COVAX, срочно нуждается в финансировании в размере более 4 млрд долларов.

COVAX нуждается в финансировании

Об этом заявил в среду в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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По его словам механизму COVAX срочно нужны более 4 миллиардов долларов для закупки вакцин для стран с низкими доходами и доходами ниже средних.

Врач "Чтобы защитить мир, мы должны обеспечить иммунизацию всех людей, которые подвергаются риску, повсеместно, а не только в странах, которые могут позволить себе приобретение вакцин".

Человечество должно совместно бороться с пандемией

Гебрейесус призвал мировое сообщество "работать вместе" в укреплении здравоохранения в мире.

И добавил, что в 2020 году кризис в сфере здравоохранения исторических масштабов показал человечеству, насколько тесно связаны люди. По словам гендиректора, "свет в конце тоннеля уже виден", и необходимо "идти по дороге вместе".

Что известно о механизме COVAX