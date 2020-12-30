Срочно нужны 4 миллиарда долларов для финансирования вакцинации, – ВОЗ
Международный механизм, обеспечивающий доступ к вакцинам от коронавируса COVAX, срочно нуждается в финансировании в размере более 4 млрд долларов.
COVAX нуждается в финансировании
Об этом заявил в среду в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
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По его словам механизму COVAX срочно нужны более 4 миллиардов долларов для закупки вакцин для стран с низкими доходами и доходами ниже средних.
Человечество должно совместно бороться с пандемией
Гебрейесус призвал мировое сообщество "работать вместе" в укреплении здравоохранения в мире.
И добавил, что в 2020 году кризис в сфере здравоохранения исторических масштабов показал человечеству, насколько тесно связаны люди. По словам гендиректора, "свет в конце тоннеля уже виден", и необходимо "идти по дороге вместе".
Что известно о механизме COVAX
- COVAX является механизмом по поддержке создания производственных мощностей и проведения централизованных закупок.
- В нем принимают участие 190 стран и экономик.
- 18 декабря ВОЗ объявила о том, что у производителей зарезервировано около 2 миллиардов доз вакцин-кандидатов.
- Согласно условиям программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые государства, которые финансируются.
- Согласно планам, в рамках механизма до конца 2021 года должны быть проведены и равномерно распределены по всему миру 2 миллиарда доз вакцины.
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