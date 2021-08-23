Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко заявил во время брифинга в пятницу, 20 августа. Сейчас срок действия сертификата составляет пол года.
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Пока ВОЗ не рекомендует вводить бустерную дозу. Решение, продлевать ли срок действия сертификата до 12 месяцев, мы примем в ближайшее время,
– отметил Виктор Ляшко.
Когда заработают COVID-сертификаты
- ЕС официально признал украинские сертификаты вакцинации, но принимать их будет с 20 августа.
- Признание сертификатов вакцинации является взаимным. Это поможет облегчить безопасное передвижение на территории Евросоюза и за его пределами.