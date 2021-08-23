Срок действия COVID-сертификата в Украине могут продлить, – МОЗ

В Минздраве отметили, что срок действия COVID-сертификатов стоит продлить. Решение, вероятно, будет принято в ближайшее время.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко заявил во время брифинга в пятницу, 20 августа. Сейчас срок действия сертификата составляет пол года.

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Пока ВОЗ не рекомендует вводить бустерную дозу. Решение, продлевать ли срок действия сертификата до 12 месяцев, мы примем в ближайшее время,

– отметил Виктор Ляшко.

Когда заработают COVID-сертификаты

ЕС официально признал украинские сертификаты вакцинации, но принимать их будет с 20 августа.

Признание сертификатов вакцинации является взаимным. Это поможет облегчить безопасное передвижение на территории Евросоюза и за его пределами.

Получить сертификат могут те украинцы, которые получили 2 дозы вакцинации. Сгенерировав документ в Дии, им не нужно будет сдавать тесты на коронавирус во время путешествий по странам ЕС. Действителен ли сертификат – будут проверять по QR-коду.



Как получить COVID-сертификат / Инфографика 24 канала