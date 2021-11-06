Два сертификата в год
Кроме того, порядок дополнен нормой о том, что сертификат COVID после выздоровления может быть сформирован не более двух раз за один календарный год.
Внимание Более 19 миллионов прививок: какими препаратами вакцинируют украинцев
Нормы действия сертификатов содержатся в Порядке формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, отрицательный результат тестирования или выздоровления лица от указанной болезни.
Как получить сертификат об излечении
- COVID-сертификат можно сформировать на основании документов о выздоровлении от коронавирусной болезни.
- Документы могут автоматически поступить в систему, если этого не произошло – обратитесь к своему семейному врачу.
- Сертификат формируется только на 14 день после тестирования на COVID-19, результат которого положительный.
- Получить сертификат можно у семейного врача.
- Далее нужно самостоятельно сгенерировать сертификат в Дії.
Переболевшие тоже могут вакцинироваться
По рекомендациям Минздрава, люди, которые болели коронавирусом, могут безопасно вакцинироваться уже на 28 день с первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза. Именно вакцинация является эффективной профилактикой повторного инфицирования коронавирусом. Ведь антитела не являются гарантией того, что человек не заболеет снова и точно не поможет предупредить тяжелое течение COVID-19.
К слову, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в правительстве раздумывают о введении так называемой "ковидной амнистии". То есть, людям, которые подделали сертификат о вакцинации, могут предоставить возможность привиться.
Обратите внимание В Украине будут проверять каждый случай тяжелого течения COVID-19 у вакцинированных, – Ляшко