Два сертификата в год

Кроме того, порядок дополнен нормой о том, что сертификат COVID после выздоровления может быть сформирован не более двух раз за один календарный год.

Внимание Более 19 миллионов прививок: какими препаратами вакцинируют украинцев

Нормы действия сертификатов содержатся в Порядке формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, отрицательный результат тестирования или выздоровления лица от указанной болезни.

Важно! Сгенерировать сертификат можно будет в приложении или на портале Дія через 15 дней после установления диагноза COVID-19 врачом в электронной системе здравоохранения.

Как получить сертификат об излечении

COVID-сертификат можно сформировать на основании документов о выздоровлении от коронавирусной болезни.

Документы могут автоматически поступить в систему, если этого не произошло – обратитесь к своему семейному врачу.

Сертификат формируется только на 14 день после тестирования на COVID-19, результат которого положительный.

Получить сертификат можно у семейного врача.

Далее нужно самостоятельно сгенерировать сертификат в Дії.

Статистика! С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 058 014 случаев заболевания. По состоянию на 6 ноября поправилось – 2 504 236 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, скончались 71 635 человек.

Переболевшие тоже могут вакцинироваться

По рекомендациям Минздрава, люди, которые болели коронавирусом, могут безопасно вакцинироваться уже на 28 день с первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза. Именно вакцинация является эффективной профилактикой повторного инфицирования коронавирусом. Ведь антитела не являются гарантией того, что человек не заболеет снова и точно не поможет предупредить тяжелое течение COVID-19.

К слову, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в правительстве раздумывают о введении так называемой "ковидной амнистии". То есть, людям, которые подделали сертификат о вакцинации, могут предоставить возможность привиться.

Обратите внимание В Украине будут проверять каждый случай тяжелого течения COVID-19 у вакцинированных, – Ляшко