В частности, в минувшие выходные было 1,146 миллиона случаев еженедельно по сравнению с 287 235 прошлого года. Рост числа пациентов происходит из-за очень заразного штамма Дельта, который продолжает распространяться по Штатам и совпал с выходными, когда наблюдался всплеск путешествий.
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Почему ухудшилась эпидемическая ситуация
По данным Управления транспортной безопасности, более 3,5 миллиона человек путешествовали по стране в пятницу и субботу в связи с праздником Дня труда, несмотря на рекомендацию Центров по контролю и профилактике заболеваний для непривитых людей воздерживаться от поездок.
Госпитализации и смертельные случаи являются запоздалым индикатором распространения COVID-19, поэтому влияние поездок не сразу станет очевидным.
Коронавирус в США: кратко
- В США зафиксировали 41 206 672 случая заражения коронавирусом.
- США являются лидером среди стран, где ежедневно обнаруживают больше всего случаев COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 277 875 человек.
- Общее количество смертей от коронавирусной инфекции в США составляет 669 022 человека, сегодня зафиксирован 1 751 случай смерти.
- В активной фазе болезни находятся 9 015 387 человек, из них 25 442 в критическом состоянии. Уровень летальности: 1.62%.
- Сейчас в стране полностью вакцинирована большая часть населения.