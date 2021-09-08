В США в 3 раза больше госпитализированных, чем в прошлом году

Количество пациентов с COVID-19 в больницах США в эти выходные было почти на 300% выше, чем в это время в прошлом году. Также теперь на 86% выше смертность от коронавируса.

В частности, в минувшие выходные было 1,146 миллиона случаев еженедельно по сравнению с 287 235 прошлого года. Рост числа пациентов происходит из-за очень заразного штамма Дельта, который продолжает распространяться по Штатам и совпал с выходными, когда наблюдался всплеск путешествий.

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Почему ухудшилась эпидемическая ситуация

По данным Управления транспортной безопасности, более 3,5 миллиона человек путешествовали по стране в пятницу и субботу в связи с праздником Дня труда, несмотря на рекомендацию Центров по контролю и профилактике заболеваний для непривитых людей воздерживаться от поездок.

Госпитализации и смертельные случаи являются запоздалым индикатором распространения COVID-19, поэтому влияние поездок не сразу станет очевидным.

Коронавирус в США: кратко