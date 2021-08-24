США анонсировали доклад о происхождении коронавируса

В США анонсировали доклад, в котором речь пойдет о происхождении коронавируса. Его могут представить уже сейчас, 24 августа.

Первым доклад увидит президент США Джо Байден. Об этом рассказала представительница Белого дома Джен Псаки.

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После Байдена, информацию из доклада могут узнать представители СМИ. И хотя доклад могут представить 24 августа, на подготовку к общедоступной редакции может потребоваться несколько дней.

Точной даты у меня нет, однако я ожидаю, что это осуществится уже через несколько дней,

– заметила Псаки.

Заметим, что в настоящее время есть 2 основные версии происхождения коронавируса: естественная передача от животных и утечка из лаборатории.

Политический скандал относительно происхождения коронавируса