США анонсировали доклад о происхождении коронавируса
24 августа 2021 , 14:36Читати новину українською
Источник:The White House
В США анонсировали доклад, в котором речь пойдет о происхождении коронавируса. Его могут представить уже сейчас, 24 августа.
Первым доклад увидит президент США Джо Байден. Об этом рассказала представительница Белого дома Джен Псаки.
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После Байдена, информацию из доклада могут узнать представители СМИ. И хотя доклад могут представить 24 августа, на подготовку к общедоступной редакции может потребоваться несколько дней.
Точной даты у меня нет, однако я ожидаю, что это осуществится уже через несколько дней,
– заметила Псаки.
Заметим, что в настоящее время есть 2 основные версии происхождения коронавируса: естественная передача от животных и утечка из лаборатории.
Политический скандал относительно происхождения коронавируса
- В марте Всемирная организация здравоохранения и Китай опубликовали совместное исследование, в котором признается, что спорадические инфекции могли произойти до того, как в Ухане зафиксировали первого инфицированного.
- В другом исследовании, опубликованном учеными из Университетского колледжа Лондона, утверждалось, что вирус появился в октябре 2019 года и начал быстро распространяться по миру к декабрю того же года.
- Позже исследователь Джесси Блум опубликовал препринт, в котором отметил, что он восстановил данные геномного секвенирования вируса с ранних случаев, которые были удалены из базы данных правительства США. Национальные институты здоровья (NIH) подтвердили, что образцы были изъяты по просьбе китайских исследователей, которые сказали, что они будут обновлены и переданы в другой архив. Это вызвало дальнейшие предположения о том, что Китай пытается скрыть источники пандемии.
- В июле Всемирная организация здравоохранения начала требовать контроля над лабораториями в Китае, в которых анализировали первые случаи COVID-19.
- Но Китаю такой план не понравился. Правительство страны отказалось помогать организации в этом этапе исследования, назвав решение ВОЗ "политизированным".
- Позже госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Гебреисусом. Блинкен подчеркнул, что США поддерживает планы ВОЗ по проведению дополнительных исследований о происхождении COVID-19. В частности, в Китае.
- После этого, в начале августа в Комитете по иностранным делам США опубликовали часть расследования о происхождении коронавируса. В докладе говорится, что SARS-CoV-2 распространился по миру в результате утечки из Уханского института вирусологии.