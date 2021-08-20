42-летняя Лидия Родригес жила в Галвестоне, что в Техасе. Учительница по игре на фортепиано отказалась вакцинироваться от коронавируса, ведь считала, что ее организм достаточно силен, чтобы бороться с болезнью.

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Муж Лидии тоже был антивакцинатором

Такие же взгляды были и у мужа Лидии – Лоуренса. В начале июля семейная пара и дети находились в христианском лагере. Уже вернувшись оттуда, они получили положительные тесты на коронавирус. Также COVID-19 подтвердили у детей: 18-летних близнецов, 16-летнего сына и 11-летней дочери.

Супругов госпитализировали

К врачам в начале недуга семья не обращалась. Однако уже 12 июля Лидию экстренно госпитализировали с одышкой. Ее муж попал в соседнюю палату. Дети болезнь переносили легко.

После незначительного улучшения состояние 49-летнего Лоуренса значительно ухудшилось и его доставили в реанимацию. О вакцинации мужчина вспоминал перед тем, как его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, все усилия врачей не помогли. 2 августа мужчина умер. 16 августа не стало и Лидии.

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Женщина попросила обязательно вакцинировать детей

Во время одного из последних телефонных разговоров с сестрой женщина попросила сестру убедиться, что ее дети вакцинируются от коронавируса.

Обратите внимание! Пока суд определяет опекуна для детей, а родственники собирают средства для помощи.