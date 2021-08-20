В США антивакцинаторка умерла от COVID-19: перед смертью попросила привить своих детей
Источник:The Washington Post
В США от осложнений от коронавируса умерла женщина, которая была ярой антивакцинаторкой. Перед этим недуг унес жизнь ее мужа. Перед смертью американка попросила привить от COVID-19 своих 4 детей.
42-летняя Лидия Родригес жила в Галвестоне, что в Техасе. Учительница по игре на фортепиано отказалась вакцинироваться от коронавируса, ведь считала, что ее организм достаточно силен, чтобы бороться с болезнью.
К теме В США разрешат третью дозу вакцины против COVID-19, но не для всех
Муж Лидии тоже был антивакцинатором
Такие же взгляды были и у мужа Лидии – Лоуренса. В начале июля семейная пара и дети находились в христианском лагере. Уже вернувшись оттуда, они получили положительные тесты на коронавирус. Также COVID-19 подтвердили у детей: 18-летних близнецов, 16-летнего сына и 11-летней дочери.
Супругов госпитализировали
К врачам в начале недуга семья не обращалась. Однако уже 12 июля Лидию экстренно госпитализировали с одышкой. Ее муж попал в соседнюю палату. Дети болезнь переносили легко.
После незначительного улучшения состояние 49-летнего Лоуренса значительно ухудшилось и его доставили в реанимацию. О вакцинации мужчина вспоминал перед тем, как его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, все усилия врачей не помогли. 2 августа мужчина умер. 16 августа не стало и Лидии.
Читайте также Какая вакцина эффективнее против штамма Дельта: Moderna или Pfizer
Женщина попросила обязательно вакцинировать детей
Во время одного из последних телефонных разговоров с сестрой женщина попросила сестру убедиться, что ее дети вакцинируются от коронавируса.Обратите внимание! Пока суд определяет опекуна для детей, а родственники собирают средства для помощи.
Какова ситуация с вакцинацией в США
По состоянию на 15 августа в США против коронавируса вакцинировали половину населения. Две дозы получили более 168 миллионов людей. Среди пожилых людей этот показатель составляет более 80%.