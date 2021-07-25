У него обнаружили COVID-19 и пневмонию еще в июне. Впрочем, 21 августа медики в больнице близ Лос-Анджелеса констатировали смерть американца.
Читайте также Во Франции протестовали из-за обязательной вакцинации: возникли столкновения – видео
Блогер, который высмеивал вакцины, умер от коронавируса
Стивен Хармон был членом протестантской церкви Hillsong. В социальных сетях он часто высказывался против вакцинации от коронавируса.
У меня 99 проблем, но вакцины среди них нет,
– написал он в июне в своем твиттере.
Блогер также саркастически высказывался относительно действий американских властей, направленных на рост темпов вакцинации среди населения. "Инспекторов вакцины Байдена на самом деле стоит называть свидетелями JaCovid", – отметил он 8 июля.
За несколько дней до смерти Хармон опубликовал в соцсетях фото из Медицинского центра в Калифорнии. Больной сообщил, что его собираются подсоединить к аппарату искусственной вентиляции легких и призвал своих подписчиков молиться.
Несмотря на тяжелое течение болезни, мужчина продолжал пропагандировать антивакцинаторские взгляды. И считал, что вера сможет его защитить.
Основатель церкви Hillsong Брайан Хьюстон 22 июля подтвердил смерть прихожанина и выразил соболезнования. Впрочем, подчеркнул, что мнения Хармона относительно прививки от COVID-19 были лишь его собственными. Религиозная организация исповедует другую философию.
Многие из наших работников, пасторов и прихожан полностью вакцинированы. И это количество увеличится, когда вакцины станут доступными для них в их странах,
– прокомментировал он.
Коронавирус в Соединенных Штатах: последние новости
- По данным Worldometers, от начала пандемии в Соединенных Штатах коронавирусом заразились более 35,1 миллиона человек. Выздоровели от COVID-19 более 25 миллионов человек. Впрочем, летальных исходов – почти 630 тысяч.
- Администрация Джо Байдена сейчас рассматривает ряд мер по борьбе с пандемией. Речь идет даже о возможности третьей дозы вакцины некоторым группам населения.