У него обнаружили COVID-19 и пневмонию еще в июне. Впрочем, 21 августа медики в больнице близ Лос-Анджелеса констатировали смерть американца.

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Блогер, который высмеивал вакцины, умер от коронавируса

Стивен Хармон был членом протестантской церкви Hillsong. В социальных сетях он часто высказывался против вакцинации от коронавируса.

У меня 99 проблем, но вакцины среди них нет,

– написал он в июне в своем твиттере.

Блогер также саркастически высказывался относительно действий американских властей, направленных на рост темпов вакцинации среди населения. "Инспекторов вакцины Байдена на самом деле стоит называть свидетелями JaCovid", – отметил он 8 июля.

За несколько дней до смерти Хармон опубликовал в соцсетях фото из Медицинского центра в Калифорнии. Больной сообщил, что его собираются подсоединить к аппарату искусственной вентиляции легких и призвал своих подписчиков молиться.

Несмотря на тяжелое течение болезни, мужчина продолжал пропагандировать антивакцинаторские взгляды. И считал, что вера сможет его защитить.

Основатель церкви Hillsong Брайан Хьюстон 22 июля подтвердил смерть прихожанина и выразил соболезнования. Впрочем, подчеркнул, что мнения Хармона относительно прививки от COVID-19 были лишь его собственными. Религиозная организация исповедует другую философию.

Многие из наших работников, пасторов и прихожан полностью вакцинированы. И это количество увеличится, когда вакцины станут доступными для них в их странах,

– прокомментировал он.

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