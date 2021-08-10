В начале лета заболеваемость среди американских детей ощутимо упала. Однако в течение последних недель вновь резко возросла, увеличились также случаи госпитализации детей и подростков.
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Вспышка коронавируса среди детей в США
В недавно опубликованном еженедельном отчете о случаях коронавируса в США говорится о том, что Американская академия педиатрии и Ассоциация детских больниц обнаружили, что почти 94 000 больных коронавирусом – дети.
Хуже всего ситуация в Луизиане и Флориде. Врач Марк Клайн из Нового Орлеана отмечает, что среди госпитализированных с COVID-19 есть много совсем маленьких пациентов.
Мы госпитализируем рекордное количество детей. Половина из них в нашей больнице – моложе 2 лет. Большинству других детей от 5 до 10 лет – они еще слишком малы для вакцинации,
– заявил врач.
Однако самая критическая ситуация с госпитализацией детей во Флориде. Там помощь получают 179 маленьких пациентов. Утром 9 августа в детской больнице в Майами одного ребенка перевели на искусственную вентиляцию легких.
Кроме того, много больных детей также в Техасе – 161. А в Калифорнии 98 подтвержденных случаев среди детей, которые получают помощь в больницах.
Хотя серьезные последствия коронавируса, к счастью, мало распространены среди детей, однако эксперты говорят, что тенденция вызывает беспокойство.
Коронавирус в США: последние новости
- По состоянию на 10 августа в США коронавирус подтвердили уже у 36 780 480 местных жителей. С начала эпидемии болезнь победили 29 923 320 человек, однако от осложнений умерли 633 799. В течение последних недель заболеваемость стремительно растет.
- Прививку от COVID-19 сейчас получила половина населения страны.
- Производитель вакцин Moderna предполагает, что вскоре может начать клинические испытания вакцины против COVID-19 на детях в возрасте от 6 месяцев до 12 лет.