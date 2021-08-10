В США дети массово болеют COVID-19: больницы переполнены

Соединенные Штаты информируют о тревожной тенденции – коронавирусом все больше болеют дети и подростки. В результате больницы переполнены. Резкий скачок заболеваемости зафиксировали после того, как дети стали возвращаться в школы.

В начале лета заболеваемость среди американских детей ощутимо упала. Однако в течение последних недель вновь резко возросла, увеличились также случаи госпитализации детей и подростков.

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Вспышка коронавируса среди детей в США

В недавно опубликованном еженедельном отчете о случаях коронавируса в США говорится о том, что Американская академия педиатрии и Ассоциация детских больниц обнаружили, что почти 94 000 больных коронавирусом – дети.

Хуже всего ситуация в Луизиане и Флориде. Врач Марк Клайн из Нового Орлеана отмечает, что среди госпитализированных с COVID-19 есть много совсем маленьких пациентов.

Мы госпитализируем рекордное количество детей. Половина из них в нашей больнице – моложе 2 лет. Большинству других детей от 5 до 10 лет – они еще слишком малы для вакцинации,

– заявил врач.

Однако самая критическая ситуация с госпитализацией детей во Флориде. Там помощь получают 179 маленьких пациентов. Утром 9 августа в детской больнице в Майами одного ребенка перевели на искусственную вентиляцию легких.

Кроме того, много больных детей также в Техасе – 161. А в Калифорнии 98 подтвержденных случаев среди детей, которые получают помощь в больницах.

Хотя серьезные последствия коронавируса, к счастью, мало распространены среди детей, однако эксперты говорят, что тенденция вызывает беспокойство.

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