Таке рішення хочуть ухвалити в Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США. Вже до початку наступного тижня винесуть остаточне рішення.

До теми На Львівщину прибула ще одна партія вакцин Pfizer та AstraZeneca

Згідно з результатами клінічних випробувань, Pfizer на 100% ефективна для дітей у віці від 12 до 15 років. Наразі препаратом дозволено вакцинувати людей у ​​віці від 16 років і старше.

У США вважають, що затвердження вакцини посилить кампанію з імунізації, адже залучить до нех більше людей. Це допоможе знизити кількість госпіталізацій і смертей в країні.

Довідка. У Штатах 2 дози вакцини вже ввели 38% дорослого населення. Водночас хоча б 1 дозу вакцини отримали 55% людей.

Препарат Pfizer: останні новини

Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу