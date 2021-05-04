Таке рішення хочуть ухвалити в Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США. Вже до початку наступного тижня винесуть остаточне рішення.
До теми На Львівщину прибула ще одна партія вакцин Pfizer та AstraZeneca
Згідно з результатами клінічних випробувань, Pfizer на 100% ефективна для дітей у віці від 12 до 15 років. Наразі препаратом дозволено вакцинувати людей у віці від 16 років і старше.
У США вважають, що затвердження вакцини посилить кампанію з імунізації, адже залучить до нех більше людей. Це допоможе знизити кількість госпіталізацій і смертей в країні.
Препарат Pfizer: останні новини
- Центри з контролю і профілактиці захворювань США зробили дослідження. Там з'ясували, що вакцинація препаратами Pfizer-BioNTech і Moderna для американців у віці від 65 років і старше є високоефективною.
- У Мексиці та Польщі вилучили фейкову партію препарату Pfizer / BioNTech.
- Україна уклала контракт з компанією Pfizer щодо постачання додаткових 10 мільйонів доз вакцини.
Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу