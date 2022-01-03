Необычный случай произошел в американском штате Калифорния. Брат родился в 2021 году, а сестра – уже в 2022.

Интересно Эффективные способы, которые помогут держать иммунитет в тонусе

Близнецы родились в разные годы

Женщина Фатима Мадригал родила сына Альфредо 31 декабря 2021 года в 23:45 по местному времени. А уже через 15 минут – как раз в полночь 1 января 2022 года – родилась дочь Эйлин.

Мальчик весил 2,7 килограмма, а девочка — 2,6 килограмма.

Один случай на 2 миллиона

Поэтому день рождения двойняшек приходится на разные дни, месяцы и годы. В родильном центре отметили, что такие случаи случаются "раз в 2 миллиона".

Для меня безумно, что они двойняшки, но имеют разные дни рождения. Я удивлена, но счастлива, что дочь родилась в полночь,

– сказала мать детей.

Врач, работающий в родильном центре, назвала рождение двойняшек "одними из самых запоминающихся родов в своей карьере".

Подобные случаи

Похожее рождение двойняшек случилось в штате Индиана 2 года назад. Тогда девочка родилась 31 декабря 2019 года, а ее брат – через 30 минут уже 1 января 2020 года.

Справка. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в Соединенных Штатах, как правило, ежегодно рождается 120 тысяч близнецов. Такие случаи составляют чуть более 3% всех родов.