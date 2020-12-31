В южной Калифорнии 30 декабря подтвердили второй случай заражения мутировавшим коронавирусом. Это доказывает, что инфекция широко распространена в США.

Глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтон Фаучи заявил, что этого стоило ожидать. Об этом сообщает "Голос Америки".

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"Не думаю, что калифорнийцы должны считать это неожиданностью", – считает Фаучи.

Пока не известно, в каком состоянии находится больной.

К слову, впервые новый штамм коронавируса в США обнаружили 29 декабря. Случай зафиксировали в штате Колорадо.

Новый штамм коронавируса: что известно

15 декабря в Великобритании 15 декабря началось стремительное распространение нового штамма коронавируса. Однако о первых случаях заболевания говорили еще осенью.

Более 40 стран ограничили транспортное сообщение с Великобританией.

Известно, что новый генетически мутированный вариант коронавируса может быть на 70% заразнее.

Новый штамм зафиксировали также в Нидерландах, Швеции, Франции, Японии и др.



Новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу