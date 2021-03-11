США готовы поделиться вакцинами от коронавируса, если во время иммунизации населения образуется избыток. Глава страны Джо Байден отметил, что они не будут в безопасности, пока мир не будет в безопасности.

Сначала власти Штатов позаботятся об американцах, а потом попытаются помочь другим странам. Об этом он сообщил во время встречи с руководителями компаний Johnson & Johnson и фармацевтической компании Merck.

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Если у нас будет избыток, мы поделимся с остальным миром,

– сказал Джо Байден.

Президент США пообещал к концу мая иметь достаточное количество вакцин для всех 260 миллионов взрослых американцев.

Правительство уже обеспечило поставку 300 миллионов доз вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer до конца июля.

Байден поручил приобрести вакцину Johnson & Johnson

Глава Соединенных Штатов рассказал, что поручил Министерству здравоохранения приобрести 100 миллионов доз вакцины компании Johnson & Johnson.

Он добавил, что в ситуации с коронавирусом "многое может измениться", поэтому США должны запасаться дозами вакцины, чтобы быть готовыми к этим изменениям.

Обратите внимание! Johnson & Johnson ранее заключила соглашение с правительством США на поставку 100 миллионов доз их однодозовой вакцины до конца июня.

Ситуация с коронавирусом в США: кратко