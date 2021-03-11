США готовы делиться вакцинами с миром, но есть условие: Байден рассказал детали
США готовы поделиться вакцинами от коронавируса, если во время иммунизации населения образуется избыток. Глава страны Джо Байден отметил, что они не будут в безопасности, пока мир не будет в безопасности.
Источник:Интерфакс-Украина
Сначала власти Штатов позаботятся об американцах, а потом попытаются помочь другим странам. Об этом он сообщил во время встречи с руководителями компаний Johnson & Johnson и фармацевтической компании Merck.
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Если у нас будет избыток, мы поделимся с остальным миром,
– сказал Джо Байден.
Президент США пообещал к концу мая иметь достаточное количество вакцин для всех 260 миллионов взрослых американцев.
Правительство уже обеспечило поставку 300 миллионов доз вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer до конца июля.
Байден поручил приобрести вакцину Johnson & Johnson
Глава Соединенных Штатов рассказал, что поручил Министерству здравоохранения приобрести 100 миллионов доз вакцины компании Johnson & Johnson.
Он добавил, что в ситуации с коронавирусом "многое может измениться", поэтому США должны запасаться дозами вакцины, чтобы быть готовыми к этим изменениям.
Ситуация с коронавирусом в США: кратко
- По состоянию на 11 марта в США коронавирусом заболели почти 30 миллионов человек.
- Победить смертельную болезнь удалось более 20 миллионам граждан.
- За минувшие сутки, 10 марта, зафиксировали 58 530 случаев заражения COVID-19.
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