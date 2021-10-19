"Смешивай и совмещай"
Это позволит обеспечить большую гибкость для врачей и работников, которые вакцинируют население. Поэтому 15 октября группа показала результаты исследования экспертного комитета при FDA.
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Согласно результатам исследования "Mix and match" ("Смешивай и совмещай"), у тех, кто сделал первую прививку препаратом Johnson & Johnson и ревакцинировался Moderna – уровень антител вырос в 76 раз за 15 дней.
Тогда как бустерный укол вакциной Johnson & Johnson позволял увеличить количество антител только в 4 раза.
Укол Pfizer тоже оказался более эффективным, чем ревакцинация первым препаратом, отметили ученые.
Вместе с тем, правительство, скорее всего, не будет рекомендовать смешивать вакцины и будет подчеркивать, что лучше использовать в качестве "бустера" такой же препарат. Однако поставщикам вакцин позволят по своему усмотрению предлагать другой бренд, отметили в сообщении.
Также СМИ сообщают, если такое решение все же примут, нужно будет внести изменения в правила этикеток для вакцин от COVID-19.
Кому нужна третья доза вакцины в США
- Третью дозу вакцины рекомендуют людям с умеренно ослабленным иммунитетом и иммунодефицитом, тем, у кого есть хронические заболевания или они недавно перенесли операцию.
- У таких людей обычная вакцинация одной/двумя дозами не дает нужной иммунной реакции и не обеспечивает надежную защиту от коронавируса.