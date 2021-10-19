В США хотят "миксовать" вакцины для бустерной прививки от COVID-19

Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) планирует разрешить делать третью прививку от COVID-19 другим препаратом, чем был первый укол.

"Смешивай и совмещай"

Это позволит обеспечить большую гибкость для врачей и работников, которые вакцинируют население. Поэтому 15 октября группа показала результаты исследования экспертного комитета при FDA.

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Согласно результатам исследования "Mix and match" ("Смешивай и совмещай"), у тех, кто сделал первую прививку препаратом Johnson & Johnson и ревакцинировался Moderna – уровень антител вырос в 76 раз за 15 дней.

Тогда как бустерный укол вакциной Johnson & Johnson позволял увеличить количество антител только в 4 раза.

Укол Pfizer тоже оказался более эффективным, чем ревакцинация первым препаратом, отметили ученые.

Вместе с тем, правительство, скорее всего, не будет рекомендовать смешивать вакцины и будет подчеркивать, что лучше использовать в качестве "бустера" такой же препарат. Однако поставщикам вакцин позволят по своему усмотрению предлагать другой бренд, отметили в сообщении.

Власти планируют рассмотреть вопрос ревакцинации отличным от первого препаратом 21 октября. По разным данным, решение могут принять уже на этой неделе.

Также СМИ сообщают, если такое решение все же примут, нужно будет внести изменения в правила этикеток для вакцин от COVID-19.

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