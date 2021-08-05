В США хотят пускать только вакцинированных иностранцев, – СМИ

Соединенные Штаты планируют разрешить въезд только вакцинированным от коронавируса иностранным туристам. Введение такого правила на данный момент рассматривают в Белом Доме.

Согласно плану, почти все иностранцы должны быть полностью привитыми от COVID-19. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена.

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США хотят разрешить въезд только вакцинированным иностранным туристам

В статье говорится, что межведомственная рабочая группа уже начала разрабатывать план "последовательной и безопасной политики международных поездок". Он будет предусматривать введение новых правил в отношении иностранных граждан.

Поэтому в Белом Доме намерены требовать от туристов из других стран подтверждение о вакцинации, когда они будут прибывать в США после снятия карантинных ограничений.

"Сейчас необходимо разработать политику и процесс планирования, к которым следует подготовиться, когда наступит время для перехода на эту новую систему", – цитирует The Hill представителя Белого Дома.

Коронавирус в США: последние новости

По данным Worldometer, в США обнаружили уже более 36 миллионов случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли почти 632 тысячи. Зато выздоровели более 29,7 миллиона человек.

В Штатах стремительно растет количество больных коронавирусом. Последний недельный показатель заболеваемости выше, чем летом 2020 года.

Например, в штате Флорида фиксируют рекордное количество госпитализаций пациентов с COVID-19. Показатель уже превысил статистику за июль 2020 года.

США сохраняют ограничения на международные поездки из-за распространения штамма Дельта и роста числа новых случаев COVID-19. Они касаются туристов из Европы, Мексики, Канады и еще ряда государств.