Решение объявили во время совещания экспертов центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на котором рассмотрели 323 подтвержденных случая миокардита и перикардита – воспаления внутренней оболочки сердца – среди людей моложе 30 лет после вакцинации.

Также на тему: Известно, насколько эффективны Pfizer и AstraZeneca против дельта-штамма

К счастью, это чрезвычайно редкие случаи, и когда они случаются, то обычно довольно легкие,

– отметили специалисты.

Случаи миокардита (воспаления сердца)

Из 323 человек 309 были госпитализированы, 295 выписаны, девять остаются госпитализированными, двое находятся в отделении интенсивной терапии, а данные о заболевании пяти случаев отсутствуют. Также нет подтвержденных случаев смерти.

Эти данные актуальны на 11 июня, когда людям в возрасте от 12 до 29 лет в Соединенных Штатах ввели более 50 миллионов доз мРНК-вакцин Pfizer и Moderna.

Хотя количество случаев невелико, они все же выше, чем можно было бы ожидать в этих возрастных группах. В то же время отмечается, что общие преимущества по-прежнему "явно" перевешивают риски.

Это заболевание случается преимущественно среди мужчин, у большинства из них симптомы возникают после второй дозы вакцины.

Что известно об мРНК-вакцинах