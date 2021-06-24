В США в инструкции некоторых COVID-19-вакцин будут предупреждать о возможном воспалении сердца

Органы здравоохранения США обновят официальную инструкцию к мРНК-вакцинам против COVID-19 (Pfizer и Moderna) оговорками для подростков и молодых людей после выявления возможной связи с редкими случаями воспаления сердца.
Решение объявили во время совещания экспертов центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на котором рассмотрели 323 подтвержденных случая миокардита и перикардита – воспаления внутренней оболочки сердца – среди людей моложе 30 лет после вакцинации.
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К счастью, это чрезвычайно редкие случаи, и когда они случаются, то обычно довольно легкие,
– отметили специалисты.
Случаи миокардита (воспаления сердца)
Из 323 человек 309 были госпитализированы, 295 выписаны, девять остаются госпитализированными, двое находятся в отделении интенсивной терапии, а данные о заболевании пяти случаев отсутствуют. Также нет подтвержденных случаев смерти.
Эти данные актуальны на 11 июня, когда людям в возрасте от 12 до 29 лет в Соединенных Штатах ввели более 50 миллионов доз мРНК-вакцин Pfizer и Moderna.
Хотя количество случаев невелико, они все же выше, чем можно было бы ожидать в этих возрастных группах. В то же время отмечается, что общие преимущества по-прежнему "явно" перевешивают риски.
Это заболевание случается преимущественно среди мужчин, у большинства из них симптомы возникают после второй дозы вакцины.
Что известно об мРНК-вакцинах
- Матричная (или информационная) РНК отвечает за передачу "информации" от ДНК и учит, как синтезировать, менять и восстанавливать белки. После попадания в организм ее считывают клетки и на этой основе конструируют собственные аминокислоты из протеинов.
- Но они не попадают в ядро клетки, где хранится наша ДНК, и не меняют ее. Сейчас ученые умеют делать мРНК, которые говорят клеткам вырабатывать конкретные протеины, похожие на те, что имеются в известных вирусах.
- На основе этой технологии, были созданы первые вакцины от коронавируса – Pfizer и Moderna.