США инвестируют более 3 миллиардов долларов в таблетки от коронавируса

Администрация президента США Джо Байдена инвестирует в разработку и производство новых лекарств против коронавируса более 3 миллиардов долларов. Там надеются, что они смогут защитить от новых штаммов.

США инвестируют в антивирусные препараты. Планируется, чтобы люди могли принимать их на ранних стадиях заболевания.

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В Администрации убеждены, что создание и распространение таких медикаментов поможет спасать жизни. При этом инфекционист США Энтони Фаучи отметил, что вакцинация остается ядром борьбы мира с пандемией.

Но эффективность вакцин важно усиливать, поскольку пока они не защищают на достаточном уровне людей с ослабленным иммунитетом.

Согласно данным СНБО Украины, по состоянию на 19 июня в США зарегистрировали 33 516 781 больного коронавирусом. За минувшие сутки в стране обнаружили 1 348 новых случаев заражения.

К сожалению, 601 573 жители США умерли во время борьбы с болезнью. Только со вчерашнего дня из-за COVID-19 из жизни ушли 392 американца.

Темпы вакцинации в США:

Источник: Минфин

В США одобрены такие вакцины против COVID-19: Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer / BioNTech.

Хотя бы первую дозу вакцины получили 175 867 860 (52,83%) жителей США. 147 758 585 из них (44,39% населения) уже полностью иммунизированы.

Всего в стране провели 31 496 938 вакцинаций.