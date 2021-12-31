В США из-за Омикрона госпитализировали рекордное количество детей

В течение недели с 22 по 28 декабря в COVID-больницы США поступали в среднем 378 детей в возрасте до 17 лет. Большинство из них – невакцинированные.

Это на 66% больше, чем на прошлой неделе. Предыдущий максимум во время пандемии зафиксировали в начале сентября, когда количество госпитализаций детей составило в среднем 342 в день.

Внимание Эффективные способы, которые помогут держать иммунитет в тонусе

В новых образцах малышей обнаруживают новый вариант коронавируса Омикрон, который сейчас доминирует в стране.

Сколько детей вакцинировано против COVID-19 В США

Сейчас среди детей в возрасте от 5 до 11 лет в стране полностью привиты около 14%.

Этот показатель выше среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет – около 53%.

После 8 миллионов использованных доз для подростков исследование CDC подтвердило, что серьезные побочные эффекты от вакцины Pfizer у 5 – 11-летних детей возникают редко.

Суточный прирост заболеваемости самый высокий за всю историю страны

Количество новых случаев заражения COVID-19 среди американцев всех возрастов стремительно выросло до самого высокого уровня за всю историю.

Впрочем, все свидетельствует о том, что "Омикрон" хоть и более заразный, но протекает легче, чем предыдущие штаммы. Кроме этого, от плохих последствий защищает и вакцинация.

Будет интересно: чего ждать от Омикрона – видео