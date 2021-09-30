В США из-за отказа вакцинироваться уволили сотни врачей

Сотни медицинских работников по всей стране массово увольняют или отстраняют от работы за несоблюдение требований по вакцинации против COVID-19.

Ранее в этом месяце президент Джо Байден объявил о введении массовой вакцинации против коронавируса для работников медицинских учреждений, которые получают возмещение по программам Medicare и Medicaid. Это коснулось около 17 миллионов медицинских работников в стране.

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В штатах, включая Нью-Йорк, Калифорнию, Род-Айленд и Коннектикут требования вступят в силу на этой неделе.

Тем временем назревают опасения по поводу нехватки персонала в и без того перегруженных больницах, которые все еще борются со случаями COVID-19. Некоторые сети больниц заявили, что они увеличили набор персонала до крайнего срока вакцинации, чтобы стабилизировать работу.

Сотрудник ABC News Джон Браунштейн, эпидемиолог и профессор Гарвардской медицинской школы отметил, что в целом количество уволенных или отстраненных от работы медицинских работников невелика. Но в то же время нельзя терять кого-либо из них.

В общем, прививки работают. Медицинские работники невероятно серьезно относятся к этой вакцине, чтобы защитить себя и своих пациентов. Мы наблюдаем большую потребность в медицинской помощи – было много отсроченной помощи при плановых операциях и поведенческом здоровье при теперешней нехватке медицинских работников. Любое воздействие создаст еще большее давление на системы здравоохранения,

– добавил Браунштейн.

Чтобы справиться с любой потенциальной нехваткой больничного и медицинского персонала в Нью-Йорке, губернатор города подписал распоряжение, которое позволяет медицинским работникам из других штатов и стран практиковать в Нью-Йорке, при этом отменив сборы за перерегистрацию.