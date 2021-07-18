Поэтому система здравоохранения страны испытывает чрезмерную нагрузку. Необходимость помогать инфицированным штаммом Дельта людям фактически парализует больницы.

Между тем Министр здравоохранения Великобритании говорит, что заразился коронавирусом, хотя был вакцинирован

В США объявили о начале "пандемии непривитых"

Власти США решительно призывают к вакцинации против COVID-19 непривитых людей. Ведь количество жертв пандемии снова начало расти. А причиной тому – распространение штамма Дельта.

Мы получаем очевидный сигнал: начинается пандемия непривитых,

– заявила директор центров профилактики и контроля заболеваний (CDC) США Рошель Валенски.

В течение недели в Соединенных Штатах Америки проявляли в среднем 23,3 тысячи новых случаев болезни, 2790 человек госпитализированы, а 211 инфицированных – умирали. По данным CDC, заболеваемость в стране выросла на 70%.

"Почти все случаи госпитализации и смерти – это именно невакцинированные люди", – подчеркнул координатор программ борьбы с пандемией Белого дома Джефф Зиентс.

В целом же из новых больных 80% инфицированы штаммом Дельта.

Также специалисты системы здравоохранения США свидетельствуют, что американские больницы переполнены.

В некоторых зафиксировали вообще рекордное количество пациентов с коронавирусом за все время пандемии.

Но даже если в больнице не так много людей с COVID-19, медики все равно перегружены.

Ведь сейчас пытаются закрыть пробелы с операциями и другими процедурами, которые не могли проводить из-за предварительной волны коронавируса.

Я вижу это как войну. Вопрос только в том, сколько еще хватит сил оставаться на передовой,

– подытожил доктор Марк Розенберг.

Заметим, по состоянию на июль 2021 по официальным данным американских медиков в США защищенными против COVID-19 являются приблизительно 48% населения.