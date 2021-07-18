В США началась "эпидемия непривитых": коронавирус Дельта парализует больницы

Жителей Соединенных Штатов Америки просят срочно сделать вакцинацию против коронавируса, если до сих пор ее еще не сделали. А все потому, что штамм Дельта агрессивно распространяется по стране.

Поэтому система здравоохранения страны испытывает чрезмерную нагрузку. Необходимость помогать инфицированным штаммом Дельта людям фактически парализует больницы.

Между тем Министр здравоохранения Великобритании говорит, что заразился коронавирусом, хотя был вакцинирован

В США объявили о начале "пандемии непривитых"

Власти США решительно призывают к вакцинации против COVID-19 непривитых людей. Ведь количество жертв пандемии снова начало расти. А причиной тому – распространение штамма Дельта.

Мы получаем очевидный сигнал: начинается пандемия непривитых,

– заявила директор центров профилактики и контроля заболеваний (CDC) США Рошель Валенски.

В течение недели в Соединенных Штатах Америки проявляли в среднем 23,3 тысячи новых случаев болезни, 2790 человек госпитализированы, а 211 инфицированных – умирали. По данным CDC, заболеваемость в стране выросла на 70%.

"Почти все случаи госпитализации и смерти – это именно невакцинированные люди", – подчеркнул координатор программ борьбы с пандемией Белого дома Джефф Зиентс.

– подчеркнул координатор программ борьбы с пандемией Белого дома Джефф Зиентс. В целом же из новых больных 80% инфицированы штаммом Дельта.

Также специалисты системы здравоохранения США свидетельствуют, что американские больницы переполнены.

В некоторых зафиксировали вообще рекордное количество пациентов с коронавирусом за все время пандемии.

Но даже если в больнице не так много людей с COVID-19, медики все равно перегружены.

Ведь сейчас пытаются закрыть пробелы с операциями и другими процедурами, которые не могли проводить из-за предварительной волны коронавируса.

Я вижу это как войну. Вопрос только в том, сколько еще хватит сил оставаться на передовой,

– подытожил доктор Марк Розенберг.

Заметим, по состоянию на июль 2021 по официальным данным американских медиков в США защищенными против COVID-19 являются приблизительно 48% населения.

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