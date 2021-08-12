В США колеблются между двумя вариантами происхождения коронавируса: что обнаружила разведка
12 августа 2021 , 11:09Читати новину українською
Источник:CNN
Американская разведка объявила о двух наиболее вероятных теориях происхождения коронавируса. Единого вывода относительно происхождения болезни все еще нет.
Разведка подготовила секретный отчет
Работники разведки сообщили, что практически завершили расследование происхождения COVID-19, которое длилось 3 месяца по указу президента Джо Байдена. Они уже подготовили отчет, который требует предварительного рассмотрения.
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Разведка США все еще склоняется к двум теориях:
- вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии,
- вирус естественным образом перешел к людям от животных.
Отчет в его нынешнем виде не содержит "ничего слишком серьезного", пояснил один из собеседников издания.
Вполне вероятно, что проект отчета может претерпеть значительные изменения за время, оставшееся до выделенных на расследование 90 дней.
Что известно о происхождении коронавируса
- В мае президент США Джо Байден поручил спецслужбам усилить поиск источника. Результаты просили обнародовать до сентября.
- На прошлой неделе стало известно, что спецслужбы США получили доступ к генетическим данных, взятым из образцов вируса в лаборатории в Ухане. Впрочем, эксперты не закончили анализ этих данных.
- В конце июля 2021 года Китай заявил, что не будет помогать ВОЗ с исследованиями, поскольку глава ВОЗ Тедрос Гебреисус допустил "формулировки, которые не уважают науку" и "политизируют" тему.