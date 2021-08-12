В США колеблются между двумя вариантами происхождения коронавируса: что обнаружила разведка

Американская разведка объявила о двух наиболее вероятных теориях происхождения коронавируса. Единого вывода относительно происхождения болезни все еще нет.

Разведка подготовила секретный отчет

Работники разведки сообщили, что практически завершили расследование происхождения COVID-19, которое длилось 3 месяца по указу президента Джо Байдена. Они уже подготовили отчет, который требует предварительного рассмотрения.

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Разведка США все еще склоняется к двум теориях:

вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии,

вирус естественным образом перешел к людям от животных.

Отчет в его нынешнем виде не содержит "ничего слишком серьезного", пояснил один из собеседников издания.

Вполне вероятно, что проект отчета может претерпеть значительные изменения за время, оставшееся до выделенных на расследование 90 дней.

Что известно о происхождении коронавируса