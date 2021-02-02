В США самые быстрые темпы вакцинации от коронавируса в мире. На данный момент количество вакцинированных больше, чем официально подтвержденных случаев инфицирования.

Источник: Bloomberg

Сколько людей вакцинировались от COVID-19 в США

С начала массовой вакцинации одну или две дозы вакцины получили уже 26 миллионов 500 тысяч человек. В то время как общее количество зарегистрированных больных COVID-19 составляет 26,3 миллиона.

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Темпы вакцинации в США являются самыми быстрыми в мире

Ежедневно вакцину от коронавируса получают около 1,34 миллиона граждан США. Таким образом, за последние шесть недель 7,8% американцев получили хотя бы одну дозу вакцины, а 1,8% полностью вакцинированы.

Хотя эти тенденции обнадеживающие, я хочу подчеркнуть, что цифры на национальном уровне все еще высоки, и они такие же высокие, как и в любой момент пандемии до этого момента,

– отметил заместитель директора по инфекционным болезням Центра США по контролю и профилактике заболеваний Джо Батлер.

Коротко о вакцинации в США

по данным FDA

11 декабря американо-немецкая вакцина от Pfizer и BioNTech получила разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

14 декабря в США стартовала кампания по массовой вакцинации от COVID-19.

18 декабря в стране одобрили второй препарат – вакцину от Moderna.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала