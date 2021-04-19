В США коронавирус обнаружили у выдр из океанариума
В США коронавирусом заболели выдры из океанариума Джорджии. У животных было чихание, насморк и незначительная вялость. У некоторых из млекопитающих даже появился кашель.
Источник:фейсбук Georgia Aquarium
Океанариум штата Джорджия расположен в Атланте. Там проживают тысячи животных самых разнообразных видов.
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Выдр проверили на коронавирус после появления легких респираторных симптомов. Работники парка уже подозревают, кто мог инфицировать млекопитающих.
В администрации предположили, что выдры могли заразиться от бессимптомного работника. Поскольку они не контактируют напрямую с посетителями.
Сейчас у выдр все хорошо. Они не участвуют в экспозиции и находятся под наблюдением экспертных групп по охране здоровья и ухода за животными. Работники ожидают их полного выздоровления.
Вероятность передачи от животного к человеку невероятно мала,
– добавили в Georgia Aquarium.
Как не заразить животное COVID-19
Ученые рекомендуют больным коронавирусом оберегать своих питомцев от инфекции, как и любых членов семьи. Ведь животные, как и люди, могут пострадать от болезни.
Как защитить свое животное от COVID-19:
- максимально изолируйтесь от них;
- не обнимайте;
- не целуйте;
- не берите в постель;
- лучше, чтобы за животными ухаживали здоровые члены семьи;
- если это невозможно, надевайте маску при любых контактах с любимцами.
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