В США коронавирусом заболели выдры из океанариума Джорджии. У животных было чихание, насморк и незначительная вялость. У некоторых из млекопитающих даже появился кашель.

Океанариум штата Джорджия расположен в Атланте. Там проживают тысячи животных самых разнообразных видов.

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Выдр проверили на коронавирус после появления легких респираторных симптомов. Работники парка уже подозревают, кто мог инфицировать млекопитающих.

В администрации предположили, что выдры могли заразиться от бессимптомного работника. Поскольку они не контактируют напрямую с посетителями.

Сейчас у выдр все хорошо. Они не участвуют в экспозиции и находятся под наблюдением экспертных групп по охране здоровья и ухода за животными. Работники ожидают их полного выздоровления.

Вероятность передачи от животного к человеку невероятно мала,

– добавили в Georgia Aquarium.

Как не заразить животное COVID-19

Ученые рекомендуют больным коронавирусом оберегать своих питомцев от инфекции, как и любых членов семьи. Ведь животные, как и люди, могут пострадать от болезни.

Как защитить свое животное от COVID-19:

максимально изолируйтесь от них;

не обнимайте;

не целуйте;

не берите в постель;

лучше, чтобы за животными ухаживали здоровые члены семьи;

если это невозможно, надевайте маску при любых контактах с любимцами.

Специалисты CDC предупреждают, что на животных нельзя одевать маски и пытаться дезинфицировать их химическими средствами. Ведь это может нанести им вред.



В случае появления симптомов коронавируса у животного лучше проконсультироваться с ветеринаром и не давать лекарства по своему усмотрению. Ни один препарат не был одобрен для лечения COVID-19 у животных.