В США массово увольняют врачей из-за отказа вакцинироваться
Источник:ABC News
Сотни медицинских работников в США массово отстраняют от работы, или же они сами увольняются. Все из-за обязательной вакцинации.
Некоторые из них имеют возможность сохранить за собой рабочее место. Впрочем, только при условии, если пройдут полный курс прививок.
Важно Витамин Д для детей и подростков: определяем правильную дозировку
Врачей увольняют в США
В Северной Каролине уволили примерно 175 работников – они отказались от вакцинации. Всего в штате работает более 35 тысяч сотрудников в 15 больницах.
В Техасе потеряли работу 153 работника. Среди них 26 – медсестер.Внимание! В Калифорнии медработники имеют возможность сохранить за собой рабочее место, если пройдут полный курс вакцинации.
В медцентре Cedars-Sinai, что Лос-Анджелесе, почти 75% сотрудников выполнили требование президента США прививаться. Лишь 1% отказались делать прививки по медицинским показаниям или по религиозным причинам. Других же – уволят, если те не вакцинируются до пятницы, 1 октября.
В Нью-Йорке одна из крупнейших частных больниц также подтвердила, что уволили несколько сотен сотрудников по тем же причинам.
Увольнение непривитых в Украине
- По приказу Министерства здравоохранения Украины, четко определен перечень профессий, в рамках которых работники должны обязательно вакцинироваться. Соответственно, непривитых работодатели должны отстранять от работы. Медиков в этом перечне нет.
- Сейчас документ проходит согласование во всех органах власти и регистрацию в Минюсте. А после этого станет обязательным к исполнению.