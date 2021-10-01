В США массово увольняют врачей из-за отказа вакцинироваться

Сотни медицинских работников в США массово отстраняют от работы, или же они сами увольняются. Все из-за обязательной вакцинации.

Некоторые из них имеют возможность сохранить за собой рабочее место. Впрочем, только при условии, если пройдут полный курс прививок.

Важно Витамин Д для детей и подростков: определяем правильную дозировку

Врачей увольняют в США

В Северной Каролине уволили примерно 175 работников – они отказались от вакцинации. Всего в штате работает более 35 тысяч сотрудников в 15 больницах.

В Техасе потеряли работу 153 работника. Среди них 26 – медсестер.

В Калифорнии медработники имеют возможность сохранить за собой рабочее место, если пройдут полный курс вакцинации.

В медцентре Cedars-Sinai, что Лос-Анджелесе, почти 75% сотрудников выполнили требование президента США прививаться. Лишь 1% отказались делать прививки по медицинским показаниям или по религиозным причинам. Других же – уволят, если те не вакцинируются до пятницы, 1 октября.

В Нью-Йорке одна из крупнейших частных больниц также подтвердила, что уволили несколько сотен сотрудников по тем же причинам.

Увольнение непривитых в Украине