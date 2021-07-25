Также говорилось о возможности распоряжения прививок в отдельных случаях. Кроме этого, планируют ужесточить требования по ношению масок.
Важно Строжайшие в мире ограничения: в Саудовской Аравии невакцинированных почти никуда не будут пускать
Дополнительная доза
В частности, администрация Байдена уже закупила 200 дополнительных миллионов доз препарата Pfizer. Их должны доставить в период с осени 2021 до весны 2022 года. Говорят, что они потребуются для:
- детей младше 12 лет;
- для дополнительной, третьей дозы вакцины, уязвимым группам населения.
Дополнительные 200 миллионов доз нужны, чтобы подготовиться к будущим потребностям в вакцинации, включая вакцинацию для детей и возможные бустерные дозы, если исследования покажут, что они необходимы,
– подчеркнул чиновник администрации изданию.
Впрочем, ответные меры пока ожидают одобрения регулирующих органов. Все это нужно на фоне того, что в ряде районов страны вновь растет число случаев заражения коронавирусом. Более того, часть американцев вообще не желает вакцинироваться.
Рано снимать маски
В администрации США также продолжаются дискуссии о том, чтобы вернуться к "рекомендациям по ношению масок". Источники телеканала отметили, что такое решение может стать для администрации неудобным с политической точки зрения.
Предварительно известно, что в федеральных Центрах по контролю и профилактике заболеваний США сейчас просматривают позицию о необходимости носить маски.
Коронавирус в США
- По состоянию на утро 25 июля, в США обнаружили более 35,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Таковы данные Worldometers.
- Умерли более 626 тысяч человек.
- Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.