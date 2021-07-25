Также говорилось о возможности распоряжения прививок в отдельных случаях. Кроме этого, планируют ужесточить требования по ношению масок.

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Дополнительная доза

В частности, администрация Байдена уже закупила 200 дополнительных миллионов доз препарата Pfizer. Их должны доставить в период с осени 2021 до весны 2022 года. Говорят, что они потребуются для:

детей младше 12 лет;

для дополнительной, третьей дозы вакцины, уязвимым группам населения.

Дополнительные 200 миллионов доз нужны, чтобы подготовиться к будущим потребностям в вакцинации, включая вакцинацию для детей и возможные бустерные дозы, если исследования покажут, что они необходимы,

– подчеркнул чиновник администрации изданию.

Впрочем, ответные меры пока ожидают одобрения регулирующих органов. Все это нужно на фоне того, что в ряде районов страны вновь растет число случаев заражения коронавирусом. Более того, часть американцев вообще не желает вакцинироваться.

Внимание! Сейчас ни одна из трех вакцин, используемых в США, недоступна для детей в возрасте до 12 лет. Клинические испытания продолжаются.

Рано снимать маски

В администрации США также продолжаются дискуссии о том, чтобы вернуться к "рекомендациям по ношению масок". Источники телеканала отметили, что такое решение может стать для администрации неудобным с политической точки зрения.

Предварительно известно, что в федеральных Центрах по контролю и профилактике заболеваний США сейчас просматривают позицию о необходимости носить маски.

Коронавирус в США